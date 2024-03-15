الملك يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-03-15 / 15:56
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هبة بريس

يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يومه الجمعة 04 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 15مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته، أعزه الله، السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء.

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