الناظور.. درك دار الكبداني يفك لغز سرقة محطة بنزين

هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة دار الكبداني، بالناظور، من فك لغز جريمة سرقة محطة بنزين.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الواقعة الى تعرض المحطة المذكورة للسرقة في 31 يوليوز الماضي، وبعد تحريات دقيقة تم التوصل للمشتبه فيهم.

وبناء على تعليمات السيد الوكيل العام للملك بالناظور، تم ايداع المعنيين بالأمر، في سجن سلوان، لتقديمهم أمام أنظار العدالة.

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