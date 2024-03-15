مدرب إسبانيا يخرج بتصريحات جديدة بشأن قرار إبراهيم دياز

خرج لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني بتصريحات جديدة بشأن قرار إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الذي قرر تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا.

وقال دي لافوينتي خلال معرض حديثه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “إبراهيم دياز كان حاضرا في اللائحة الاولية التي وضعتها في الاول من مارس”.

وأضاف: “لكن في التاسع من مارس توصلنا بوثيقة تؤكد أن اللاعب رفض دعوة اللعب مع منتخب إسبانيا”.

تبقى الإشارة إلى أن إبراهيم دياز قرر تمثيل أسود الأطلس بدلا من إسبانيا، وسيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي خلال مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أنغولا وموريتانيا.

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