متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب يتجاوز عتبة 134 مليار درهم

2024-03-15 / 15:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعدى متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب عتبة 134 مليار درهم وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “كابيتال غلوبل ريسيرش”.

و أوضح المركز أن نسبة عجز السيولة البنكية تفاقمت بنسبة 5,18 في المائة و وصلت إلى 134,3 مليار درهم، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مارس الجاري.

هذا العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، بما يعادل 4,66 مليار درهم إلى 40,8 مليار درهم.

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