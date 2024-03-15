متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب يتجاوز عتبة 134 مليار درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعدى متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب عتبة 134 مليار درهم وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “كابيتال غلوبل ريسيرش”.

و أوضح المركز أن نسبة عجز السيولة البنكية تفاقمت بنسبة 5,18 في المائة و وصلت إلى 134,3 مليار درهم، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مارس الجاري.

هذا العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، بما يعادل 4,66 مليار درهم إلى 40,8 مليار درهم.

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