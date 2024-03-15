مرة أخرى.. غياب برنامج “مواهب تجويد القرآن الكريم” يغضب المغاربة

هبة بريس - الرباط

آثار غياب برنامج مواهب تجويد القرآن الكريم، الذي كان يبث على القناة الثانية كل شهر رمضان، استياء وسخط المغاربة.

وتساءل المشاهدون، مرة أخرى، حول أسباب غياب برنامج مواهب تجويد القرآن الكريم، الذين كان يحظى بإقبال كبير من المشاركين من مختلف مدن المملكة، ومن المتتبعين لكافة حلقاته.

واستغرب المشاهدون، من تخلي القناة الثانية، طيلة السنوات الأخيرة عن البرنامج المذكور، مقابل حرصها على بث السيتكومات والمسلسلات وكذا برامج مسابقات الطبخ والترفيه.

وطالب المتتبعون، القناة الثانية بإعادة البرنامج المذكور أو تعويضه ببرنامج مسابقات ديني آخر، خاصة بعد تميز المغاربة من مختلف الفئات العمرية في مسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم دوليا.

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