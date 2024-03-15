بدر بانون مرشح للعودة إلى الأهلي المصري

بات الدولي المغربي بدر بانون مرشحا للعودة إلى صفوف الأهلي المصري خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن بدر بانون يدخل ضمن مفكرة مسؤولي نادي الأهلي المصري لاستعادة خدماته بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويسعى مسؤولو الفريق المصري لاستعادة بدر بانون من قطر القطري، للاستفادة من خبرته وخدماته على مستوى محور الدفاع.

ومعلوم أن بدر بانون كان قد خاض تجربة مع الأهلي المصري، قادما إليه من الرجاء الرياضي، قبل أن ينتقل إلى قطر القطري.

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