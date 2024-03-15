إبراهيم دياز يواجه فريقه السابق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سيواجه الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني فريقه السابق مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي وجها لوجه.

وتحمل هذه المواجهة ذكريات جميلة للاعب إبراهيم دياز، بعدما سبق له أن دافع عن قميص مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد وبعدها إلى ميلان الإيطالي.

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