أول جمعة في رمضان .. قيود إسرائيلية على المصلين في الأقصى

2024-03-15 / 11:46
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هبة بريس - وكالات

فرضت السلطات الإسرائيلية في الجمعة الأولى من رمضان قيوداً مشددة على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية والقدس، شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة، وفق ما أوردته الأناضول.

وشهد معبر قلنديا شمال القدس، وحاجز “300” جنوب المدينة، حركة نشطة على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس، وتجمع عشرات الفلسطينيين الممنوعين من الدخول أمام الحاجز، منتظرين إعادة الكرة من جديد، لعلّ الجنود يسمحون لهم بالدخول.

وانتشر منذ ساعات الفجر عشرات الجنود وقوات من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي على الحاجز.

وعلى حاجز “300” في بيت لحم جنوبي الضفة، يتكرر الحال نفسه، فغالبية الفلسطينيين منعوا من الدخول إلى القدس تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالعمر وعدم الحصول على تصريح.

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‫6 تعليقات

  1. جمعة مباركة عليكم جميعا على الأمة الإسلامية يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم آنصر اخواننا الفلسطينيين.

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