البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 52 “حراكا” بسواحل طرفاية

هبة بريس

اعترضت وحدة لمراقبة الساحل تابعة للبحرية الملكية، الخميس، على بعد حوالي 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة طرفاية، قاربا على متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية، بينهم 5 نساء، يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء طرفاية وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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