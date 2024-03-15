البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 52 “حراكا” بسواحل طرفاية

2024-03-15 / 11:31
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هبة بريس

اعترضت وحدة لمراقبة الساحل تابعة للبحرية الملكية، الخميس، على بعد حوالي 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة طرفاية، قاربا على متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية، بينهم 5 نساء، يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء طرفاية وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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‫2 تعليقات

  1. ولكن على مصالح الدرك الملكي بإرجاعهم إلى بلدهم لان المغرب كثّر فيه المهاجرين الأفارقة في المدن الكبرى من المملكة حدث ولا حرج…

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  2. البطالة هي السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تهدد المجتمع المغربي بشكل كبير والأوروبي بشكل عام.

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