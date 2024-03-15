كورتوا يتهم مدرب المنتخب البلجيكي بالكذب

وجه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، اتهاما إلى مدرب منتخب بلاده البلجيكي، دومينيكو تيديسكو، بعد تصريحاته الأخيرة.

ويواصل كورتوا، التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبات قريبا من المشاركة خلال المباريات المقبلة.

ورغم ذلك، فإن الحارس البلجيكي أعلن أنه لن يتواجد رفقة منتخب بلاده في يورو 2024، لأنه لن يكون في كامل مستواه.

وتحدث تيديسكو، أمس الخميس، عن موقف كورتوا، قبل خوض مواجهتين وديتين ضد أيرلندا وإنجلترا خلال الشهر الحالي.

وقال مدرب بلجيكا “من المهم أن يعود كورتوا إلى الملعب، فهو أمر جيد له ولريال مدريد”.

وعن إمكانية عودة كورتوا للمنتخب البلجيكي، علق تيديسكو “لقد جربت كل شيء، كل شيء على الإطلاق”.

وجاء الرد سريعا من كورتوا، الذي علق على منشور لتصريحات تيديسكو عبر موقع تويتر، بوضع الرمز التعبيري “بينوكيو” والذي يشير إلى الكذب.

يذكر أن العلاقة بين كورتوا وتيديسكو، سيئة، حين قرر الأخير، منح شارة القيادة للوكاكو وليس كورتوا، أثناء إصابة دي بروين، وهو ما لم يعجب حارس ريال مدريد.

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