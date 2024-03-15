كورتوا يتهم مدرب المنتخب البلجيكي بالكذب

كورتوا يتهم مدرب المنتخب البلجيكي بالكذب

2024-03-15 / 10:10
0

وجه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، اتهاما إلى مدرب منتخب بلاده البلجيكي، دومينيكو تيديسكو، بعد تصريحاته الأخيرة.

ويواصل كورتوا، التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبات قريبا من المشاركة خلال المباريات المقبلة.

ورغم ذلك، فإن الحارس البلجيكي أعلن أنه لن يتواجد رفقة منتخب بلاده في يورو 2024، لأنه لن يكون في كامل مستواه.

وتحدث تيديسكو، أمس الخميس، عن موقف كورتوا، قبل خوض مواجهتين وديتين ضد أيرلندا وإنجلترا خلال الشهر الحالي.

وقال مدرب بلجيكا “من المهم أن يعود كورتوا إلى الملعب، فهو أمر جيد له ولريال مدريد”.

وعن إمكانية عودة كورتوا للمنتخب البلجيكي، علق تيديسكو “لقد جربت كل شيء، كل شيء على الإطلاق”.

وجاء الرد سريعا من كورتوا، الذي علق على منشور لتصريحات تيديسكو عبر موقع تويتر، بوضع الرمز التعبيري “بينوكيو” والذي يشير إلى الكذب.

يذكر أن العلاقة بين كورتوا وتيديسكو، سيئة، حين قرر الأخير، منح شارة القيادة للوكاكو وليس كورتوا، أثناء إصابة دي بروين، وهو ما لم يعجب حارس ريال مدريد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يرفض مشاركة لاعبيه في أولمبياد باريس

ريال مدريد يرفض مشاركة لاعبيه في أولمبياد باريس

2024-03-15 / 10:56
Photo of الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس اليوناني للتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس اليوناني للتأهل إلى ربع نهائي…

2024-03-14 / 22:46
Photo of 4 نجوم يتربعون على عرش صدارة هدافي دوري الأبطال

4 نجوم يتربعون على عرش صدارة هدافي دوري الأبطال

2024-03-14 / 22:28
Photo of المغرب يستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

المغرب يستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات…

2024-03-14 / 21:35
Photo of منظمة كندية توقع اتفاقية شراكة مع جامعة الكرة

منظمة كندية توقع اتفاقية شراكة مع جامعة الكرة

2024-03-14 / 21:35
Photo of إبراهيم دياز يرد على تصريحات مدرب إسبانيا ويكشف أسباب إختياره للمغرب

إبراهيم دياز يرد على تصريحات مدرب إسبانيا ويكشف أسباب…

2024-03-14 / 21:03
Photo of إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا يرغب في اللعب مع المنتخب المغربي؟

إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا…

2024-03-14 / 20:43
Photo of رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات لأقل من 17 سنة

رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات…

2024-03-14 / 17:39
Photo of الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

2024-03-14 / 16:57
Photo of باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

2024-03-14 / 16:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق