في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في “السي الكالة”
هبة بريس - فن
بعد ناطق غير رسمي، عاد الكوميدي باسو الى مناقشة مواضيع وظواهر اجتماعية هامة، في قالب كوميدي، عبر سلسلته الجديدة “سي الكالة”.
وناقش باسو، في الحلقة الأولى من سلسلة “سي الكالة” التي تعرض على قناته بموقع “يوتيب” ظاهرة “باك صاحبي” و”المحسوبية والزبونية” التي تسيطر على عدد من المجالات.
وشخص باسو شخصية مسؤول “متعدد الخدمات” والذي أطلق عليه لقب “سي الكالة” يقضي أغراض جميع أصدقائه ومعارفه بشكل قانوني وغير قانوني، تحت شعار “باك صاحبي”.
ولقيت الحلقة الأولى من سلسلة باسو إشادة كبيرة من المتابعين، وبلغت نسبة مشاهدة مهمة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
باسو له افكار جهنمية في الفكاهة، يريد أن يضحك بها الجمهور ولكن للأسف الشديد هو يسخر منها ويوصلها بطريقة فكاهية…
بكل صراحة هو ثقيل على قلبي فهو ليس فكاهيا وإنما يعطي المعاني المناسبة لكل احد فاسد في المجتمع من سياسيين واقتصاديين وغيرهم في هذا المجتمع المغربي..
تحية وتقدير للسيد باسو له احترافية كبيرة في مجال الفكاهة دائما يبدع افكار رائعة في قالب كوميدي مميز ، نتمنى للفكاهيين ان يبدعوا مثله ههههه
باسو يظهر عيوب المجتمع المغربي على حقيقته ويدخلها بطريقة فكاهية ، ونحن جد ماسة اليه.
كل مالا تعرفونه عن السيد باسو هو إنسان مثقف وواعي جدا فأنا شخصيا احترمه كثيرا وله عقلية أوروبية نتمنى له مسيرة موفقة في هذا المجال الفكاهي سير سير سير على هذا المستوى وعلى هذا النمط بالتوفيق اخي باسو.