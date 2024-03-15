ريال مدريد يرفض مشاركة لاعبيه في أولمبياد باريس

هبة بريس - وكالات

أبلغ ريال مدريد الاسباني العديد من الاتحادات الوطنية أنّه لن يسمح للاعبيه في المشاركة بمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية المقررة هذا الصيف في باريس، ذلك حسب ما أشار مصدر مقرّب من الملف، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس “أرسل ريال مدريد رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد”.

وتُعد هذه الاخبار سيئة على نحو خاص بالنسبة لفرنسا البلد المضيف التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس اولويتها النجم كيليان مبابي الذي يُرجح ان ينتقل الى ريال مدريد من باريس سان جرمان بعدما أعلن الرحيل عنه في نهاية الموسم.

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