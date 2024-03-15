طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب ارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 17 درجة بالجنوب الشرقي والسواحل وسوس والاقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 07 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان مع رياح متقلبة بالواجهة المتوسطة، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي

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