بعد اقتنائه من طرف عائلة بنصالح.. “مصرف المغرب” يركز على الطبقة المتوسطة و الموظفين

2024-03-15 / 10:01
21

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نقلة نوعية شهدها مصرف المغرب في الآونة الأخيرة، و بالضبط منذ اقتناء غالبية أسهمه من طرف شركة بنصالح عبر هولدينغ “هولماركوم”، حيث تغيرت بشكل كبير استراتيجة المجموعة البنكية و عززت تواجدها أكثر في السوق المالية المغربية.

و قررت مجموعة مصرف المغرب من خلال مجلس إدارتها الجديد التركيز على الطبقة المتوسط و خاصة الأجراء و الموظفين، عبر حزمة من العروض التي تستهدف هاته الطبقة.

هذا  و قد حققت المجموعة السنة الماضية أداءا إيجابيا، الأمر الذي دفعها لتوسيع شبكتها من الوكالات البنكية، في خطوة تخالف توجه السوق، معتمدة على الهيكلة الجديدة للشبكة من خلال تعيين أربعة مدراء مركزيين يغطون مختلف مناطق المملكة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب: توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي

بنك المغرب: توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي

2024-03-16 / 16:16
Photo of لحوم غير مراقبة و مجازر جماعية تشتغل خارج القانون

لحوم غير مراقبة و مجازر جماعية تشتغل خارج القانون

2024-03-16 / 14:35
Photo of بإشراف من الوزير السكوري.. العاملات الزراعيات المغربيات يلتحقن بحقول إسبانيا

بإشراف من الوزير السكوري.. العاملات الزراعيات المغربيات يلتحقن بحقول…

2024-03-16 / 10:29
Photo of متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب يتجاوز عتبة 134 مليار درهم

متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب يتجاوز عتبة 134…

2024-03-15 / 15:45
Photo of الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقترح مفاهيم جديدة لحماية السوق و المستهلكين

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقترح مفاهيم جديدة لحماية السوق…

2024-03-15 / 15:08
Photo of التجارة الخارجية.. المغرب المورد الإفريقي الأول للكاميرون سنة 2022

التجارة الخارجية.. المغرب المورد الإفريقي الأول للكاميرون سنة 2022

2024-03-15 / 13:48
Photo of مطالب بمناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني

مطالب بمناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على…

2024-03-14 / 22:03
Photo of “الإجراءات الحكومية”ساهمت في التخفيف من حدة التضخم

“الإجراءات الحكومية”ساهمت في التخفيف من حدة التضخم

2024-03-14 / 17:12
Photo of لجنة وزاراتية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق المغربية خلال رمضان

لجنة وزاراتية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق المغربية خلال رمضان

2024-03-14 / 15:25
Photo of الجواهري يستجيب لموظفي بنك المغرب و دار السكة بالزيادة في أجورهم

الجواهري يستجيب لموظفي بنك المغرب و دار السكة بالزيادة…

2024-03-14 / 13:42

‫21 تعليقات

  1. بنك بعيد كل البعد عن تطلعات التجار نفس العقلية نفس التعامل لا شيء تغير انا شخصيا افكر بغلق الحياب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق