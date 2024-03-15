بعد اقتنائه من طرف عائلة بنصالح.. “مصرف المغرب” يركز على الطبقة المتوسطة و الموظفين

2024-03-15 / 10:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نقلة نوعية شهدها مصرف المغرب في الآونة الأخيرة، و بالضبط منذ اقتناء غالبية أسهمه من طرف شركة بنصالح عبر هولدينغ “هولماركوم”، حيث تغيرت بشكل كبير استراتيجة المجموعة البنكية و عززت تواجدها أكثر في السوق المالية المغربية.

و قررت مجموعة مصرف المغرب من خلال مجلس إدارتها الجديد التركيز على الطبقة المتوسط و خاصة الأجراء و الموظفين، عبر حزمة من العروض التي تستهدف هاته الطبقة.

هذا  و قد حققت المجموعة السنة الماضية أداءا إيجابيا، الأمر الذي دفعها لتوسيع شبكتها من الوكالات البنكية، في خطوة تخالف توجه السوق، معتمدة على الهيكلة الجديدة للشبكة من خلال تعيين أربعة مدراء مركزيين يغطون مختلف مناطق المملكة.

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‫4 تعليقات

  1. تذكير الربا كبيرة من الكبائر اتقو الله ولا يدفعكم حبكم لاقتناء مسكن او اي شيئ اخر للسقوط في الربا الدنيا فانية

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  3. تغيرت بشكل كبير استراتيجة المجموعة البنكية و عززت تواجدها أكثر في السوق المالية المغربية

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