الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس اليوناني للتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس اليوناني للتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

2024-03-14 / 22:46
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قاد الدوليان المغربيان أيوب الكعبي ويوسف العربي فريقهما أولمبياكوس لفوز كبير أمام ماكابي تل ابيب بستة أهداف لواحد، اليوم الخميس، ضمن إياب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان أولمبياكوس قد خسارة موقعة الذهاب بميدانه بأربعة أهداف لواحد، قبل ان يحقق ريمونتادا مثيرة في مباراة الإياب خارج ارضه.

وسجل أيوب الكعبي هدفين في مباراة اليوم، بينهما هدف من ضربة مقصية، بينما سجل مواطنه يوسف العربي هدفا واحدا.

وبهذا يكون أولمبياكوس اليوناني قد ضمن تأهله إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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