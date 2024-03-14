طاطا.. استفادة أزيد من 15 ألف أسرة من عملية الدعم الغذائي

هبة بريس _ الرباط

استفاد ما مجموعه 15 ألف و580 أسرة معوزة بإقليم طاطا من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وانطلقت هذه العملية، اليوم الخميس بدار الأطفال بمدينة طاطا، وتهم 4000 أسرة بالوسط الحضري و11580 بالوسط القروي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس قسم رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم طاطا، بوجمعة تاضومنت، أن عملية توزيع المواد الغذائية، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن عمالة طاطا قد جندت لهذه العملية لجنة تشرف على حسن تنظيمها لكي تتم في ظروف جيدة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أشرف أمس الأربعاء بمقاطعة يعقوب المنصور في الرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة أي حوالي 5 ملايين شخص.

وتهم عملية “رمضان 1445″، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغدائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي. وتروم هذه العملية تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

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