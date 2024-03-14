4 نجوم يتربعون على عرش صدارة هدافي دوري الأبطال

2024-03-14 / 22:28
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هبة بريس _ رياضة

يتقاسم أربعة لاعبين صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات دور 16 للبطولة.

ويعتلي عرش صدارة الهدافين كل من النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على لقب هداف نسخة العام الماضي للبطولة برصيد 12 هدفا، إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد دور الـ16:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف

1- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 6 أهداف

1- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 6 أهداف

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

5- البرازيلي وينديرسون جالينو (بورتو) – 5 أهداف

5- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

5- الدنماركي راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد)

5- الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)

9- البرازيلي إيفانيلسون (بورتو) – 4 أهداف

9- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال)

9- البلجيكي لويس أوبيندا (لايبزيغ)

9- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

9- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

9- الأوكراني دانييل سيكان (شاختيور)

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتربع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 140 هدفا أحرزها خلال 183 مباراة، متفوقا بفارق 11 هدفا على غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي (129 هدفا – 163 مباراة)، ويليهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي، برصيد 94 هدفا سجلها خلال 118 مباراة.

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