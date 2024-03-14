حماس تسلم الوسطاء تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2024-03-14 / 22:14
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت حركة “حماس” مساء اليوم الخميس، أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان “في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصورا شاملا يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

وأضافت:”كما يشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى”.

وقالت”ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه”.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى إسرائيل

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