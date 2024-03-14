إبراهيم دياز يرد على تصريحات مدرب إسبانيا ويكشف أسباب إختياره للمغرب

إبراهيم دياز يرد على تصريحات مدرب إسبانيا ويكشف أسباب إختياره للمغرب

2024-03-14 / 21:03
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رد إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني على تصريحات دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني بعدما اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي.

وقال دياز في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “لم أضغط إطلاقاً للعب لإسبانيا ولن أفعل ذلك أبداً. أنا أتكلّم في الملعب، وهو المكان الذي تكون فيه جيداً وحيث تُراكم جدارتك”.

وأضاف: “إذا كان دي لا فوينتي يشير إليّ، فلا أشعر بأنني معنيّ. لم أضغط أو أطلب أي شيء في أي وقت. إنها ليست حالتي. لست هذا النوع من الأشخاص”.

دياز تابع: “أشعر بأنني إسباني بنسبة 100% ومغربي بنسبة 100%. نشأت في إسبانيا. إذا توجّب علي أن أسجل هدفاً في مرمى إسبانيا، سأكون سعيداً بالطبع، لكنني أفضّل أيضاً أن أسجل الأهداف في مرمى فريق آخر”.

وزاد: “إسبانيا والمغرب منحاني عاطفة عظيمة جداً، فهما دولتان رائعتان. لدي جذور مغربية، لكنني نشأت في إسبانيا… هل سأحتفل بهدف في مرمى إسبانيا؟ الآن لا أعرف ماذا أقول لك، لكني أقول إنني مقتنع بقراري بنسبة 100%”.

وسأل دياز: “مَن لا يرغب في أن يكون ضمن قائمة فريق مثل المغرب؟ أنا دائماً أقرّر بقلبي، وهكذا كان الأمر هذه المرة أيضاً. أنا فتى أحلامه بسيطة. العاطفة والمشروع اللذان أطلعاني عليهما في المغرب، يبدوان (أمراً) جيداً جداً بالنسبة إليّ”.

وختم: “القرار اتُخذ. الآن لم يعُد الأمر يستحق التفكير في ما كان سيحدث لو (حصل أمر آخر)… لم يكن سيتبدّل شيء. لم أكن أفكّر في ما إذا كان لويس دي لا فوينتي سيستدعيني (في القائمة التي يعلنها الجمعة) لاتخاذ هذا القرار أم لا”.

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