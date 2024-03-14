منظمة كندية توقع اتفاقية شراكة مع جامعة الكرة

وقعت LCI ÉDUCATION رسميًا، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة جمعتها مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF)، لتصبح شريكًا رسميًا لأسود الأطلس.

من خلال إقامة هذه الشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأمل LCI ÉDUCATION، وهي منظمة كندية تضم 12 مؤسسة تعليمية عليا في خمس قارات، في دعم كرة القدم المغربية والقيم التي تمثلها هذه الرياضة والتي تمثل فخر للمغرب على الصعيد الوطني والدولي.

تعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين التعليم العالي والرياضة في المغرب.

من خلال هذه الشراكة، تضع LCI ÉDUCATION والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم – FRMF خبراتهم ودعمهم لإقامة عدة مبادرات مرتبطة بقطاعات نشاطاتهم المختلفة:

•⁠ ⁠ستفضل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم – FRMF مؤسسات LCI ÉDUCATION لتلبية احتياجاتها التكوينية و التعليمية

•⁠ ⁠ستعمل LCI ÉDUCATIONوالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم – FRMF معًا على ترويج برامج تدريبية محددة، بما في ذلك سلك الماستر في الإدارة الرياضية

•⁠ ⁠ستلتزم LCI ÉDUCATION والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم – FRMF بالعمل معًا من أجل دعم الاستمرارية الأكاديمية وتشجيع الرياضة بين الشباب، وكذلك تسليط الضوء على نتائج البكالوريا سنويًا ⁠والعديد من المبادرات الأخرى المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التآزر بين التعليم والرياضة!

“نشعر بفخر عظيم أن LCI ÉDUCATION، من خلال مؤسساتها HEM وكوليج لاصال في المغرب، تصبح شريكًا رسميًا لأسود الأطلس”، هذا ما أعلنه Claude Marchand، الرئيس والمدير التنفيذي لـLCI ÉDUCATION. “ترمز هذه الشراكة المبتكرة إلى التزامنا بدمج التعليم والرياضة لإحداث تأثير دائم، معززين بذلك الروابط والقيم المشتركة بين التعليم العالي وكرة القدم المغربية”.

سيتم تنفيذ فعاليات الشراكة بين LCI ÉDUCATION والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الأشهر المقبلة. معًا، نحن ملتزمون بتعزيز التآزر بين المعرفة والنشاط البدني، داعمين بفخر أسود الأطلس في المنافسات الوطنية والدولية.

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