المغرب يستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

2024-03-14 / 21:35
4
هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن المغرب سينظم النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

وأفاد الاتحاد في بلاغ صدر عقب انعقاد مجلسه أنه بوجود 24 مشاركا، ستقام المسابقة كل عام بدءا من نسخة 2025، موضحا أن المغرب سينظم الدورات بين عامي 2025 و2029.

واختيرت قطر لتنظيم نسخة الذكور من نفس المسابقة، خلال نفس الفترة، بين عامي. 2025 و2029.

وأبرز البلاغ أن هذا الاختيار “يأتي عقب دعوة عالمية للتعبير عن الاهتمام باستضافة البطولتين، مع التركيز على استخدام البنية التحتية الحالية لكرة القدم لصالح مبدأ الكفاءة اللوجستيكية والاستدامة بالنسبة للبطولات”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس اليوناني للتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس اليوناني للتأهل إلى ربع نهائي…

2024-03-14 / 22:46
Photo of 4 نجوم يتربعون على عرش صدارة هدافي دوري الأبطال

4 نجوم يتربعون على عرش صدارة هدافي دوري الأبطال

2024-03-14 / 22:28
Photo of منظمة كندية توقع اتفاقية شراكة مع جامعة الكرة

منظمة كندية توقع اتفاقية شراكة مع جامعة الكرة

2024-03-14 / 21:35
Photo of إبراهيم دياز يرد على تصريحات مدرب إسبانيا ويكشف أسباب إختياره للمغرب

إبراهيم دياز يرد على تصريحات مدرب إسبانيا ويكشف أسباب…

2024-03-14 / 21:03
Photo of إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا يرغب في اللعب مع المنتخب المغربي؟

إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا…

2024-03-14 / 20:43
Photo of رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات لأقل من 17 سنة

رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات…

2024-03-14 / 17:39
Photo of الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

2024-03-14 / 16:57
Photo of باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

2024-03-14 / 16:01
Photo of معلومات عن إلياس بن الصغير الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي

معلومات عن إلياس بن الصغير الوافد الجديد على المنتخب…

2024-03-14 / 15:56
Photo of بن صديق يخضع لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته مجددا بالسرطان

بن صديق يخضع لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته مجددا…

2024-03-14 / 13:58

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق