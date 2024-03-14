المغرب يستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

2024-03-14 / 21:35
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن المغرب سينظم النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

وأفاد الاتحاد في بلاغ صدر عقب انعقاد مجلسه أنه بوجود 24 مشاركا، ستقام المسابقة كل عام بدءا من نسخة 2025، موضحا أن المغرب سينظم الدورات بين عامي 2025 و2029.

واختيرت قطر لتنظيم نسخة الذكور من نفس المسابقة، خلال نفس الفترة، بين عامي. 2025 و2029.

وأبرز البلاغ أن هذا الاختيار “يأتي عقب دعوة عالمية للتعبير عن الاهتمام باستضافة البطولتين، مع التركيز على استخدام البنية التحتية الحالية لكرة القدم لصالح مبدأ الكفاءة اللوجستيكية والاستدامة بالنسبة للبطولات”.

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