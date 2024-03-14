موجة حر مرتقبة من السبت إلى الإثنين بعدد من مناطق المغرب

2024-03-14 / 21:07
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 32 و 41 درجة من يوم السبت إلى غاية يوم الإثنين المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 41 درجة، من السبت إلى الاثنين، بكل من عمالات وأقاليم إنزكان وآيت ملول وأكادير-إداوتنان وتزنيت وتارودانت وشتوكة – آيت بها وكلميم وسيدي إفني وطانطان وأسا-الزاك وبوجدور والعيون والسمارة وطرفاية وأوسرد وواد الذهب.

كما يرتقب، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، يومي السبت والأحد، بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال وسطات والجديدة وسيدي بنور ومراكش والصويرة وقلعة السراغنة وشيشاوة وأزيلال والحوز والرحامنة وآسفي واليوسيفة.

ومن المتوقع، بحسب النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 32 و 35 درجة، يوم الأحد المقبل، بكل من عمالات وأقاليم برشيد وبنسليمان والنواصر والدارالبيضاء ومديونة والمحمدية والخميسات والصخيرات – تمارة

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