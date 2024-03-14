سفير المغرب لدى القاهرة : المملكة لن تتخلى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني

2024-03-14 / 20:57
3
هبة بريس _ وكالات

صرح سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، السفير محمد آيت وعلي، بأن “المساعدات التي أرسلها المغرب إلى الفلسطينيين تصل عن طريق البر، بجهد ودعم من المال الخاص للملك محمد السادس”.

وأضاف آيت وعلي،، أن “الملك محمد السادس، يولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وأنه أصر على أن تذهب المساعدات عن طريق البر كي تصل للفلسطينيين في المناطق، التي لم تصل إليها عن طريق الجو

وتابع السفير المغربي: “وكالة بيت القدس تقوم بجهود كبيرة على الأرض، في حين أن المساعدات المغربية دخلت عن طريق معبر كرم أبو سالم البري للمرة الأولى اليوم، في سابقة خلال الأزمة الراهنة”.

ولفت السفير المغربي لدى القاهرة، إلى أن “المبادرة الكبيرة التي قام بها الملك محمد السادس، من إجل إغاثة الفلسطينيين وإيصال المساعدات في اليوم الأول لصيام المغاربة، تؤكد على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية”.

وبشأن الموازنة بين العلاقات مع إسرائيل، ورئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، قال السفير المغربي: “المغرب كان واضحا منذ الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث أعاد فتح مكتب التمثيل كما كان من قبل، وأكد حينها على محورية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية”.

وتابع: “لم ولن يتخلى جلالة الملك عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين، كما أنه يتدخل ويساعد بماله الخاص ومن مال لجنة بيت القدس، من أجل مساعدة الفلسطينيين”.

وشدد على أن “العلاقة مع إسرائيل سواء كانت شبه دبلوماسية أو أقل لن تؤثر على موقف المملكة المغربية من الدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود ما قبل يقول السفير محمد آيت وعلي اسبوتنيك

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون : الأسلحة النووية تضمن حماية فرنسا

ماكرون : الأسلحة النووية تضمن حماية فرنسا

2024-03-14 / 23:10
Photo of طاطا.. استفادة أزيد من 15 ألف أسرة من عملية الدعم الغذائي

طاطا.. استفادة أزيد من 15 ألف أسرة من عملية…

2024-03-14 / 22:47
Photo of تنسيق عملي بين الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والشرطة القضائية

تنسيق عملي بين الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والشرطة القضائية

2024-03-14 / 22:38
Photo of موجة حر مرتقبة من السبت إلى الإثنين بعدد من مناطق المغرب

موجة حر مرتقبة من السبت إلى الإثنين بعدد من…

2024-03-14 / 21:07
Photo of الحرس المدني الاسباني يحبط محاولة تهريب سيارة مسروقة نحو ميناء طنجة المتوسط

الحرس المدني الاسباني يحبط محاولة تهريب سيارة مسروقة نحو…

2024-03-14 / 18:27
Photo of مقترحات “المجلس الوطني”بخصوص حذف الطلاق ومصطلح “المتعة” فيها مخالفة صريحة لنصوص قرآنية

مقترحات “المجلس الوطني”بخصوص حذف الطلاق ومصطلح “المتعة” فيها مخالفة…

2024-03-14 / 18:05
Photo of لإيجاد حل توافقي ..الأحزاب تدخل على خط أزمة “طلبة الطب”

لإيجاد حل توافقي ..الأحزاب تدخل على خط أزمة “طلبة…

2024-03-14 / 17:25
Photo of دعوة إلى تخصيص حوافز لتيسير الزواج و”مأسسة الوساطة الأسرية”

دعوة إلى تخصيص حوافز لتيسير الزواج و”مأسسة الوساطة الأسرية”

2024-03-14 / 16:38
Photo of الأسواق المغربية.. ضبط 3696 مخالفة من فاتح يناير إلى 12 مارس

الأسواق المغربية.. ضبط 3696 مخالفة من فاتح يناير إلى…

2024-03-14 / 16:33
Photo of بايتاس: برنامج الدعم الاجتماعي يمر في ظروف جيدة جدا

بايتاس: برنامج الدعم الاجتماعي يمر في ظروف جيدة جدا

2024-03-14 / 16:28

‫3 تعليقات

  3. المغرب من الاول كان واضحا منذ الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق