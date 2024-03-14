سفير المغرب لدى القاهرة : المملكة لن تتخلى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني

هبة بريس _ وكالات

صرح سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، السفير محمد آيت وعلي، بأن “المساعدات التي أرسلها المغرب إلى الفلسطينيين تصل عن طريق البر، بجهد ودعم من المال الخاص للملك محمد السادس”.

وأضاف آيت وعلي،، أن “الملك محمد السادس، يولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وأنه أصر على أن تذهب المساعدات عن طريق البر كي تصل للفلسطينيين في المناطق، التي لم تصل إليها عن طريق الجو

وتابع السفير المغربي: “وكالة بيت القدس تقوم بجهود كبيرة على الأرض، في حين أن المساعدات المغربية دخلت عن طريق معبر كرم أبو سالم البري للمرة الأولى اليوم، في سابقة خلال الأزمة الراهنة”.

ولفت السفير المغربي لدى القاهرة، إلى أن “المبادرة الكبيرة التي قام بها الملك محمد السادس، من إجل إغاثة الفلسطينيين وإيصال المساعدات في اليوم الأول لصيام المغاربة، تؤكد على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية”.

وبشأن الموازنة بين العلاقات مع إسرائيل، ورئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، قال السفير المغربي: “المغرب كان واضحا منذ الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث أعاد فتح مكتب التمثيل كما كان من قبل، وأكد حينها على محورية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية”.

وتابع: “لم ولن يتخلى جلالة الملك عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين، كما أنه يتدخل ويساعد بماله الخاص ومن مال لجنة بيت القدس، من أجل مساعدة الفلسطينيين”.

وشدد على أن “العلاقة مع إسرائيل سواء كانت شبه دبلوماسية أو أقل لن تؤثر على موقف المملكة المغربية من الدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود ما قبل يقول السفير محمد آيت وعلي اسبوتنيك

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