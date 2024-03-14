الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الخميس، غياب لاعبه الدولي المغربي يوسف النصيري عن التدريبات بداعي الإصابة.

وقال النادي الأندلسي في بيان له إن النصيري لم يشارك في مران اليوم بسبب إصابة خفيفة في كاحله الأيمن، حيث تعرض لكدمة خلال مواجهة فريق ألميريا في الدوري الإسباني.

ويأمل النادي الإسباني أن يعود مهاجمه وهدافه المغربي إلى التدريبات غدا الجمعة قبل المواجهة المنتظرة أمام سيلتا فيغو يوم الأحد القادم.

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