رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات لأقل من 17 سنة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، اليوم الخميس، منح المغرب شرف تنظيم كأس العالم لأقل من 17 سنة الخاص بفئة الإناث.

ووفقا لبلاغ للفيفا، فإن المغرب سيستقبل نسخ”مونديال” كرة القدم النسوية لفئة أقل من 17 سنة، بالفترة ما بين 2025 و 2029.

وأوضح فيفا:”كجزء من التزام الاتحاد الراسخ تجاه كرة القدم للشباب وفي أعقاب القرار بتوسيع بطولة كأس العالم أقل من 17 سنة لتشمل 48 منتخبا وإقامتها سنوياً بدلاً من كل سنتين، تم التأكيد على أن النسخ الخمس المقبلة من المسابقة، ستقام في قطر”.

وأضاف:”وبالمثل، فإن كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة ، التي تم توسيعها لتشمل 24 منتخبا، وستقام سنوياً اعتباراً من عام 2025، سيستضيفها المغرب حتى عام 2029، وجاء ذلك في أعقاب دعوة عالمية للتعبير عن الاهتمام باستضافة كلتا المسابقتين، مع التركيز على الاستفادة من البنية التحتية الحالية لكرة القدم لصالح البطولة واستدامتها”.

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