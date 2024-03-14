لإيجاد حل توافقي ..الأحزاب تدخل على خط أزمة “طلبة الطب”

2024-03-14 / 17:25
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هبة بريس _ ع عياش

عقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب لقاءات مع الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية

وقالت اللجنة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أنها “عقدت لقاءات مع مختلف الفاعلين، الأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والحقوقية والمدنية”.

ولفتت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إلى “أنها برمجت لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية في الحكومة والمعارضة، عقد آخرها مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حزب الحركة الشعبية، والفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية”.
وتهدف هذه المبادرة، حسب اللجنة، إلى بسط الحقائق وتصحيح المغالطات المتداولة بشأن ملفها المطلبي وظروف التكيون والأسباب وراء دخولنا في مقاطعة شاملة منذ أزيد من شهرين”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الخطوة “تأتي في إطار البحث عن تعزيز موقفنا والعمل المشترك لتغليب المصلحة العامة ولعب دور الوساطة لحلحلة أزمة التكوين الطبي والصيدلي التي نشهدها اليوم. وقد لعبت هذه اللقاءات دورا فاعلا في تسليط الضوء على ظروف التكوين والتحديات التي تواجه طلبة الطب والصيدلة”.

ويعرف ان النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، لمناقشة “الاحتقان” في أوساط كليات الطب والصيدلة.

وجاء في طلب حموني، أنه “بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لمناقشة موضوع: “الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة”

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع “تنذر بتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمختلف المواقع الجامعية، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية ووخيمة على السير العادي والطبيعي للسنة الجامعية الجارية”

وأوضح أن هذه سير السنة الجامعية “يتطلب تسليط الأضواء عليه برلمانيا، واطلاع الرأي العام الوطني على مستجداته

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‫6 تعليقات

  4. ضرورة بسط الحقائق وتصحيح المغالطات المتداولة بشأن ملفها المطلبي وظروف التكيون والأسباب وراء دخولهم في مقاطعة شاملة منذ أزيد من شهرين

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