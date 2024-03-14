الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

هبة بريس_ القسم الفني

دخلت الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال على خط ، سلسلة رمضانية تعرض على القناة الأولى عملت على “احتقار” الأستاذ وتقديمه في صورة غير محترمة.

وقالت الشبيبة، في بلاغ لها إنها تابعت “باستغراب كبير الصورة المزيفة والتحقيرية والمهينة لرمزية الأستاذ المغربي، التي فبركها القائمون على مسلسل ” أولاد إيزة ” الذي يعرض على قناة الأولى بعد الفطور مباشرة. بحيث تم اختيار تصوير المعلم المغربي في صورة شخصية مبتذلة، ساذجة، وغبية وغير محترمة”.

واكد ذات المصدر ان “هذا المسلسل ينقل في قناة رسمية تمول من المال العام، ويعرض في وقت الذروة من هذا الشهر الفضيل، والأسر المغربية كبيرها وصغيرها تحرص على متابعة جديد المنتوجات الوطنية.

وعبرت الشبيبة المدرسية عن تنديدها الشديد ورفضها القاطع العبث بصورة الأستاذ المغربي وجعله محل تنكيت وتهريج، كيفما كانت المسوغات الدرامية والتبريرات الفنية لذلك. خصوصا وأن الجمهور المغربي يضم أزيد من عشرة ملايين من القاصرين والأطفال الذين يمكن أن تؤثر فيهم بشكل سلبي الصور المصنوعة والمشاهد التهريجية والتمثلات النمطية حول شخصية الأستاذ المغربي.

واستنكرت الهيئة ذاتها، الصور الملفقة التي تبتغي النيل من كرامة نساء ورجال التعليم، في وقت تحتاج فيه المنظومة الأخلاقية ببلادنا إلى ترسيخ قيم الوفاء والامتنان والاعتراف بذوي الفضل من المدرسين والعلماء والفقهاء الذين أعطوا الكثير للبلاد والعباد.

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