معلومات عن إلياس بن الصغير الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي

وَجَّهَ وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي، الدعوة إلى إلياس بن الصغير، لاعب فريق موناكو الفرنسي، لأول مرة، للالتحاق بمعسكر أُسود الأطلس خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي.

إلياس بن الصغير، لاعب فريق موناكو الفرنسي، من مواليد سنة ألفين وخمسة، في بلدية “غاسين” التاريخية، ونشأ وترعرع في إقليم “كوجولين” في عائلة من أصول مغربية، وسبق له اللعب لجميع الفئات العمرية للمنتخبات الفرنسية.

لعب إلياس للفئات الصغرى لنادي الحي في منطقة نشأته “كوجيلين”، وهو في العاشرة من عمره، ثم انتقل لأكاديمية نادي “فريجوس سانت رافائيل”، حيث لعب من ألفين وستة عشر إلى ألفين وثمانية عشر، وبعد ذلك انتقل إلى نادي ” أكس آن بروفانس” ومنه إلى نادي موناكو سنة ألفين وعشرين.

فَقَدَ إلياس بن الصغير والده سنة ألفين وعشرين، بسبب مرض “كوفيد”، فاضطر إلى التوقف عن ممارسة الكرة مؤقتا، ثم سافر إلى تونس، حيث اتبع برنامجا تدريبيا صارما أهله للعودة إلى الميادين بعد انقطاع دام شهرين.

اليوم بات إلياس بن الصغير واحدا من الاسماء الشابة التي تعول عليها الجماهير المغربية من أجل منح إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، والبداية ستكون من المباراتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا بملعب أدرار بأكادير.

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