باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

قال تقرير صحفي إسباني، إن باريس سان جيرمان بطل فرنسا، يستهدف صفقتين من صفوف برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نادي باريس سان جيرمان أرسل أحد المدربين لملعب “مونجويك” لمتابعة مباراة برشلونة ضد نابولي، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد الثنائي لامين يامال وباو كوبارسي.

وتألق كوبارسي ضد نابولي وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما أن لامين يامال واصل تألقه في الخط الهجومي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة الرياضية لباريس سان جيرمان معجبة بلاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، لكنه لا يشكل أي أولوية في قائمة التعزيزات التي يجب أن تصل في الصيف المقبل.

وانتشرت الشائعات خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد الفائض المالي للبي إس جي عقب رحيل مبابي، بجانب الأزمات المالية لبرشلونة، التي قد تفتح المجال لضم بعض لاعبي البلوجرانا خلال الأشهر المقبلة.

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