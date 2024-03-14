“القاتل الصامت” ينهي حياة شخص ويرسل زوجته للعناية المركزة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب تسرب لغاز أحادي أوكسيد الكاربون،اليوم الخميس ، في مصرع شخص اختناقا بدوار برارقة التابع لجماعة جوامعة بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة.

وقالت مصادر ، إن الضحية عثر عليه رفقة زوجته في وضعية حرجة داخل منزلهما الكائن بالمنطقة المذكورة، ليتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة هناك فيما تم إدخال زوجته لقسم العناية المركزة نظرا لخطورة وضعها الصحي.

وباشرت عناصر الدرك تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

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