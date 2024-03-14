بايتاس: برنامج الدعم الاجتماعي يمر في ظروف جيدة جدا

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يمر في ظروف جيدة جدا.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن منصة التسجيل للاستفادة من الدعم تعرف إقبالا كبيرا، مشيرا الى أنه يتم التفاعل مع الطلبات التي توضع على المنصة بشكل سريع.

وأضاف بايتاس، أن المنصة ساهمت في توضيح الاجراءات التي يجب اتباعها للاستفادة من الدعم وفق الشروط المحددة.

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