بايتاس: “استبشرنا خيرا بالأمطار الأخيرة.. والإمكانيات المائية تظل ضئيلة”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة وكباقي المواطنين استبشرت خيرا بالأمطار الأخيرة لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أخقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “أنه بفضل التوجيهات الملكية حول موضوع الماء قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات وعبأت مبالغ مالية مهمة وحققت برامج ومشاريع جعلتنا نعتقد أنه ليس هناك مشكلا في الماء”

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الامكانيات المائية تظل ضئيلة، رغم تسجيل تحسن طفيف، وهو ما يدفعنا جميعا الى ضرورة عقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية . وفق قوله

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