بن صديق يخضع لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته مجددا بالسرطان

خضع البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ جمال بن صديق لعملية جراحية طارئة بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة “تيليغراف” الهولندية، فإن الملاكم المغربي خضع لعملية جراحية، أمس الثلاثاء، من أجل إزالة ورم السرطان على مستوى الرقبة.

وأضاف نفس المصدر أن البطل المغربي اكتشف إصابته بالسرطان، بداية السنة الحالية، وكانت العملية مبرمجة في الثامن من شهر فبراير الماضي، بيد أنه قرر تأجيلها إلى أمس الثلاثاء.

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