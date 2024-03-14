“أفول الانفصال “: الوجه الحقيقي للبوليساريو ..”النشأة (2) ”

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

ماذا نعرف عن “مرتزقة” البوليساريو ! عن نشأتها ! عن تركيبتها الداخلية ! علاقاتها بالجزائر والارهاب وايران ! انتهاكاتها في مجال حقوق الانسان! …وغيرها من خلال هذه السلسلة سنضع قراءنا الاوفياء أمام حقيقة هذا الكيان الوهمي، بداية بكرونولوجيا “صنع ” الجبهة الانفصالية وصولا الى انهيار الطرح الانفصالي وتقلص قاعدة الدول المعترفة والداعمة وصولا الى المبادرة “الملكية الأطلسية ” التي أنهت أحلام الانفصاليين وداعمتهم الجزائر (…)

وأمام رفض التنظيمات الرسمية لطرح الانفصاليين توجهت نواة “البوليساريو ” إلى التنظيمات السرية حيث وجد هذا الطرح نوعا من التجاوب لدى عدد من التنظيمات السرية بالمغرب آنذاك مثل “حركة 23 مارس ” و “إلى الأمام “. إلا أن هذا التجاوب عرف نهايته عندما تبين أن الخط الذي تبنته “البوليساريو ” أصبح واجهة لإستراتيجية الجزائر في المنطقة .

و تجدر الإشارة إلى أن القيادة الأولى للبوليساريو كانت في مجملها من الشباب الصحراوي الذي درس بالمغرب باستثناء فردين اثنين ينتميان إلى المنطقة التي كانت تحت الاستعمار الاسباني، و هما المحفوظ على بيا (عامل بشركة فوس بوكراع سابقا، ثم الأمين العام المؤقت للبوليساريو بعد إغتيال الولي مصطفى السيد، ورئيس وفد البوليساريو في المفاوضات الأممية إلى أن توفي في ظروف غامضة في يوليوز 2010 ) و إبراهيم غالي – زعيم المرتزقة حاليا – حيث كان “سفيرا للبوليساريو” بالجزائر عندما أصبح إسمه يتداول في القضاء الإسباني الذي إنتهى إلى إدراجه في لائحة المطلوبين بتهمة إنتهاكات جسيمة في حق الصحراويين بالمخيمات وهي التهم التي لازالت تلاحقه الى حدود الآن .

كما تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من الذين كانوا في صفوف “البوليساريو” عادوا إلى المغرب وعلى رأسهم مجموعة من القادة البارزين فيه و المؤسسين له ..والذين عبروا عن تشبتهم بالوحدة الترابية للمملكة من شمالها الى جنوبها .

(في الحلقة المقبلة : علاقة البوليساريو بالجزائر ..)

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