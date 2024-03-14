ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2024-03-14 / 14:28
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– جماعة آيت زير (ميدلت): 25 ملم

– إفران: 15 ملم

– ميدلت: 3 ملم

– سطات، بني ملال: 2 ملم

– آسفي، النواصر: 1 ملم

– الجديدة، المحمدية، خريبكة، مراكش، بنسليمان، سيدي سليمان، مكناس، فاس، تارودانت، الحسيمة: أقل من مليمتر

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‫4 تعليقات

  3. هذه التساقطات الأخيرة ادخلت الفرحة على المواطنين بصفة عامة والفلاح بصفة خاصة اللهم اعطينا خير الأقدار وكفينا ما يضرنا غيثا نافعا ولا ضارا.

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  4. الحمدلله ستملؤ السدود وتعود الحمامات الى وضعها الطبيعي اللهم لك الحمد والشكر لك يارب.

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