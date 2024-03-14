ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– جماعة آيت زير (ميدلت): 25 ملم
– إفران: 15 ملم
– ميدلت: 3 ملم
– سطات، بني ملال: 2 ملم
– آسفي، النواصر: 1 ملم
– الجديدة، المحمدية، خريبكة، مراكش، بنسليمان، سيدي سليمان، مكناس، فاس، تارودانت، الحسيمة: أقل من مليمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
الحمدلله على هذه التساقطات الأخيرة التي عرفتها بقية المدن المغربية .
اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ولطفك بعبادك يآرب.
هذه التساقطات الأخيرة ادخلت الفرحة على المواطنين بصفة عامة والفلاح بصفة خاصة اللهم اعطينا خير الأقدار وكفينا ما يضرنا غيثا نافعا ولا ضارا.
الحمدلله ستملؤ السدود وتعود الحمامات الى وضعها الطبيعي اللهم لك الحمد والشكر لك يارب.