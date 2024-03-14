ادريس مرون: الملك اختار تعييني وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني وعلاقتي بالحركة الشعبية مجمدة

لبنى ابروك - هبة بريس

عرفت الحكومات المغربية مرور شخصيات ووجوه ظلت راسخة في أذهان المغاربة، سواء بإنجازاتهم أو خرجاتهم وكذا هفواتهم في بعض المناسبات.

في هذه السلسلة الرمضانية، سنستعيد رفقة وزراء سابقون كواليس استوزاهم وذكريات جلوسهم بالكرسي الوزاري، كما سنناقش قراءتهم لأبرز القضايا والملفات الراهنة، قبل أن نختم حوارنا بدردشة خفيفة حول عادات و “روتين” ضيوفنا خلال الشهر الكريم.

الحلقة الأولى: ادريس مرون

الأربعاء 20 ماي سنة 2015، عين الملك محمد السادس، ادريس مرون وزيرا للتعمير وسياسة المدينة خلفا لامحند العنصر، الذي عين على رأس وزارة الشبيبة والرياضة.

ادريس مرون، فتح قلبه لـ”هبة بريس” وحكى عن بدايات انخراطه بالعمل الحزبي بالحركة الشعبية وعلاقته بقيادات “السنبلة” ، ثم استوزاره، قبل أن يقدم قراءته للوضع الاجتماعي والسياسي والاقليمي.

التحقت بحزب الحركة الشعبية، يقول مرون، خلال سنة 1997 أي منذ 27 سنة مضت، وكنت حينها اطارا على قدر من التجربة لاحتكاكي اليومي بالمنتخبين والسلطات والساكنة وعلى معرفة جيدة بالمشاكل المتعلقة بتدبير المجالات الترابية .

وبحكم تخصصي في الهندسة المدنية وعملي بالجماعات الترابية، هذا الوضع جعلني أفكر في توظيف تجربتي على المستوى الانتدابي حيث شاركت في الانتخابات التي أجريت سنة 1997، وأصبحت عضوا في مجلس المستشارين الذي قضيت به 15 سنة، وتراست الفريق الحركي كما أصبحت منتخبا لجهة الرباط سلا لولايتين ونائب رئيسها لمدة معينة ثم عضوا بمجلس جماعة سلا لمدة 6 سنوات وئيسا لجماعة عين مديونة لولايتين .

هذه الالتزامات الانتدابية لم تمنعني من مزاولة مهامي الهندسية في القطاع الخاص والعودة الى مقاعد الجامعة بفرنسا من اجل إشباع رغبتي في الاطلاع على فرع من فروع العلوم السياسية المتعلق بالعولمة التي كانت على كل الافواه في تلك المرحلة دون ان تكون معالمها واضحة جيدا حيث حصلت على دبلوم في العولمة والفرنكوفونية من جامعة جون مولان ليون 3.

كما عينت من طرف صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه عضوا باللجنة الخاصة للتربية والتعليم التي افرزت الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

الحركة الشعبية التي تدرجت فيها، يضيف ادريس مرون، وجدت داخلها عائلة موسعة تحمل الطابع المغربي الاصيل في علاقاتها البينية وعلاقاتها مع الاحزاب الاخرى ومع الدولة بكل مكوناتها، لمست الاحترام والتقدير والحشمة بين المنتمين لها والاعتبار الخاص لأمينها العام سي امحند العنصر ورئيسها سي المحجوبي احرضان رحمه الله بعد الاندماج .

تعلمت داخلها الانصات للآخر وأدب الكلام مع مناضلين تختلف لهجاتهم وافكارهم ومداركهم ومناطق سكناهم وتوحد بينهم صفة المغربي الخلوق التواق الى الكرامة التي جعلت منها الحركة الشعبية مصدر مرجعيتها سواءا تعلق الامر بإنسان البادية او ساكنة ضواحي المدن أو من هم أقل حظا داخل الحواضر .

تعلمت داخل هذه الاسرة الكبيرة ان الرزانة صفة لابد من من تملكها وأن الدفاع عن قضايا الوطن واجب وأن اللباقة في الأسلوب ضرورة وأن التواضع من سمو الشيم وأن الوسطية تسمح بقبول الرأي الاخر و تتيح فرص للتعاون مع مختلف القوى بالبلاد من اجل الوطن .

وعن الخلافات التي برزت مؤخرا داخل حزب الحركة الشعبية، أكد مرون أنه منذ تولي القيادة الحالية للحزب ووضعت مقاربتها الجديدة للعمل السياسي كمعارضة قرر تعليق نشاطه بالحزب لأسباب تتعلق أساسا بتعارض المنهجية والاسلوب والطرق للقيادة الجديدة مع المدرسة التي تعلم فيها مبادئ وأساليب وطرق مغايرة لما تم الإعلان عنه والعمل به من طرف القيادة الجديدة، مشددا على أنه ليس معنيا بكل ما يجري بالحزب ولا ما يقوم به.

وعن كواليس الترشيح الوزاري والتعيين الملكي، أكد مرون أن الأمين العام للحزب سي محند العنصر في هذه المرحلة كان قريبا جدا من فريقي الحزب بالبرلمان وكان مرتاحا حسب تصريحاته لما كنا نقوم به من عمل جاد بالبرلمان، يضيف مرون، وانطلاقا من قناعاته فاتحني على الاقل مرتين في ن يقترحني لمناصب داخل الوطن او خارجه وكانت اجابتي ” اني سعيد بما اقوم به، ولكن لما يكن ممكن اقتراحي لمنصب وزاري مستقبلا فساكون مستعدا ان شاء الله.. وفعلا بعد مرور بعض السنوات طلب مني أن أمده بالسيرة الذاتية …قلت لماذا? أجاب سأقترحك وزيرا للشباب والرياضة اعتبارا لالتزامك داخل الحزب ومسيرك الانتدابية في مختلف المجالس المنتخبة وكونك اطار له تجربته وسجلك نظيف”.

وبعد بضعة أيام، يسترسل الوزير السابق، تم الاتصال بي للالتحاق بالقصر الملكي بالدار البيضاء على أساس اقتراحي لمنصب وزير الشبيبة والرياضة، ومالم يكن متوقعا أنني وجدت السيد الأمين العام سي محند العنصر بصفته وزير التعمير واعداد التراب الوطني داخل قاعة الانتظار بالقصر الملكي الى جانب رئيس الحكومة سي عبد الاله بنكيران وبعض الزملاء الذين تم اقتراحهم لمناصب وزارية في ذات اليوم.

أثناء لحظات الانتظار، أخبرني رئيس الحكومة أن صاحب الجلالة نصره الله أخذ بعين الاعتبار تكوين كل منا، واقتضى نظره السديد أن أعين وزيرا للتعمير واعداد التراب الوطني خلفا ل سي العنصر الذي سينتقل الى وزارة الشبيبة والرياضة، وقد تم تعييني فعلا من طرف صاحب الجلالة في المنصب السالف الذكر، وسعدت بذالك معتبرا الامر مسؤولية جديدة وتكليفا يستحق التضحية من أجل الوطن العزيز. يقول الوزير السابق

مرون، أكد أن وزارة التعمير واعداد التراب الوطني، تختلف كثيرا عن الوزارات الاخرى، على اعتبار أنها تتوفر على سلطة في توجيه العمران في البلاد وضبطه وتنفيذ انجازه حسب المخططات والقوانين والأنظمة التي تسهر على احترامها من خلال إلزامية احترام الرأي المطابق في البناء والتجزءات الذي تصدره الوكالات الحضرية، مشيرا الى أن رؤساء المجالس االترابية لا يمكنهم تسليم هذه الرخص دون موافقة الوكالات الحضرية كما ان إعداد وثائق التعمير والمصادقة عليها يبقى من مسؤولية هذه الوزارة .

وأضاف مرون، أن تجميع قطاع السكنى مع قطاع التعمير يتنافى، على اعتبار أن قطاع السكنى هو عمل مقاولاتي يرمي الى انجاز الوحدات السكنية بأقل تكلفة واستغلال الوعاء العقاري الى الأقصى وهو ما يقتضي تدخل سلطة التعمير من أجل لجم الرغبة في الربح دون مراعات مختلف الجوانب الاخرى، لافتا إن جل المناطق التي عرفت إنجاز تجزءات من طرف وزارة السكنى والتعمير سابقا عرفت تحويل مختلف التجهيزات الى بقع أرضية فيما بعد..، لأن المسؤول عن السكنى كان هو نفسه المسؤول عن التعمير .

“عمر الحكومة مرتبط بإجراء الانتخابات العامة وبالتالي هي مسؤولية محددة زمنيا”، يقول مرون، مضيفا أنه بعد مغادرته الكرسي الوزاري، عاد لمزاولة عمله في مجال البناء والأشغال العمومية كمهندس ومسير، مشيرا إلى أن انتقاله من وضعية وزير الى الوضعية “الجديدة- القديمة” يسر وجود فريق من المساعدين حولي في القطاع الخاص.

وفي قراءته للوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، اعتبر الوزير السابق أن الوضع الحالي هو نتاج للسياسات المتبعة حالا وسابقا من طرف مختلف الفاعلين الأساسيين من حكومات ومجالس منتخبة و مؤسسات عمومية وشركات للدولة وغيرها من مدبرين للشان العام، وكذا المؤسسات الدستورية للحكامة.

وعن قراءته للوضع الإقليمي، عبر مرون عن أسفه للوضع خاصة في المنطقة المغاربية، مشيرا الى أنه لا ينبئ بخير وغير مقبول.

وأضاف مرون أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وقناعة منه بالمصير المشترك لشعوب دول المغرب الكبير ولما قد يمثله هذا التجمع الإقليمي من قوة ومكانة بارزة في العالم على كل المستويات، عبر مرات متعددة بكل وضوح وبدون وسيط عن رغبة المغرب في تجاوز هده المرحلة الغير ودية بين المغرب والجزائر مقترحا احداث إطار لتدارس كل الخلافات، مسترسلا بالقول: “نأسف أن جيراننا لم يكن ردهم في مستوى اقتراح جلالة الملك، وعلى اخواننا في الجزائر ان يعلموا أن قضية الصحراء أضحت واضحة لدى المجتمع الدولي وأنها صنع من مخلفات مرحلة الحرب الباردة وانها ستضل كما هي جزءا من المغرب لأنها قضية وجود لشعب بأكمله”.

وبعيدا عن السياسة والحياة المهنية، قربنا الوزير من عاداته اليومية في شهر رمضان، مضيفا أنه كغيره من ساكنة هذا البلد الحبيب يعيش طقوس شهر رمضان الكريم كاملة “أغتنم هذه المناسبة لأتمنى لكافة المسلمين صياما نافعا في الدنيا والآخرة”، ومشيرا أنه يتابع خلال هذا الشهر الكريم بكل دقة كل ما يجري في بلدنا وحوله من أحداث، كما يعتبر هذه الفترة شهر العمل والاجتهاد وبالتالي يزداد نشاطه طول اليوم فيما يخصص المساء للتلاقي والذكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

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