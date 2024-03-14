“ضرب الزوجات”.. عادة رمضانية يومية في دولة أوغندا

2024-03-14 / 13:22
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هبة بريس - وكالات

تتبع الشعوب المسلمة في شهر رمضان، كل عام، عادات منها التقليدي ومنها الطريف، لكن أن يكون من عادة شعب مسلم “ضرب الزوجات” فهو أمر شديد الغرابة.

وتعد عادة “ضرب الزوجات” لدى قبائل “اللانغو” في أوغندا، التي يقطنها 10 ملايين مسلم، من أغرب العادات التي ترافق شهر رمضان.

وتتمثل هذه العادة في ضرب الأزواج للزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز مائدة الإفطار الرمضاني.

وأساس هذه العادة المستهجنة، أن الرجال ينبهون بها زوجاتهم بقرب موعد الإفطار حيث تتجاهل المرأة الأوغندية إعداد وجبة الإفطار إذا لم تتلق الضربة على رأسها كل يوم.

ووجدت هذه العادة لأن الليل والنهار يتساويان في أوغندا بسبب وقوعها على خط الاستواء مباشرة، لذلك تنسى النساء موعد الإفطار فيضر الرجل لتذكيرها بضربها على رأسها.

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