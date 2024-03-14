“الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

2024-03-14 / 12:42
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هبة بريس - فن

تصدر المسلسل المصري “الحشاشين” الترند وخلق جدلا واسعا، بعد عرض أولى حلقاته.

ويدور العمل في أجواء من الإثارة والتشويق حول شخصية حسن الصباح زعيم طائفة “الحشاشين”، التي خططت لاغتيالات سياسية دموية هددت عروشا وهزت إمبراطوريات.

ويركز المسلسل على كاريزما “الصباح” وقوة تأثيره على عقول وقلوب مريديه، على نحو جعلهم كالخاتم في إصبعه، رغم أن أفكاره تندرج تحت بند الإرهاب والعنف السياسي بشكل مبكر للغاية تاريخيا.

هذا وشنت لجان الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان هجوما ضاريا على المسلسل وصنّاعه.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، وقام بتأليف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، لكن تم تأجيله لهذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.

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