رسميا.. طارق السكتيوي يعلن عن لائحة المنتخب الأولمبي

رسميا.. طارق السكتيوي يعلن عن لائحة المنتخب الأولمبي

2024-03-14 / 11:24
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استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني الأولمبي، بمدينة أنطاليا بتركيا، أمام منتخبي أوكرانيا يوم الجمعة 22 مارس 2024 وويلز يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وجه طارق السكتيوي، مدرب النخبة الوطنية الدعوة إلى 27 لاعبا.

ويستعد المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني الأولمبي :

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