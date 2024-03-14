طارق السكتيوي يعيد موهبة بايرن ميونيخ إلى المنتخب الوطني المغربي

أعاد الناخب الوطني طارق السكتيوي اللاعب آدم أزنو، موهبة بايرن ميونيخ الألماني إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي، بعدما وضعه ضمن قائمة المنتخب الأولمبي.

وسبق للاعب أدم ازنو ان تواجد مع منتخب الفتيان في وقت سابق، قبل أن يستبعده الناخب الوطني سعيد شيبا من قائمة كأس العالم بسبب إختياراته.

ويقدم اللاعب آدم ازنو مستويات مميزة مع فريق شبان بايرن ميونيخ الألماني، كما كان حاضرا على مقاعد بدلاء الفريق الأول لبايرن ميونيخ في بعض المباريات هذا الموسم.

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