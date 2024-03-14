سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

2024-03-14 / 11:48
42
هبة بريس - القسم الفني

ردت الفنانة سحر الصديقي، على رافضي متابعة الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، والداعين الى استغلال هذا الشهر للصلاة والعبادة.

وقالت سحر في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري بحسابها في موقع “انستغرام”: “بالنسبة للناس لي كيقولو حنا ممسالينش نتفرجو حيت كنستغلو هاد الشهر باش نتقربو من الله ونصليو التارويح، حنا مكنبزوش عليك تفرجو فينا”

وأكدت سحر أنها كغيرها من المغاربة والمسلمين تستغل هذا الشهر الكريم للصلاة والعبادة، لكن هذا لا يمنع من متابعة بعض الأعمال الفنية والترويج لها، مشيرة الى أن تلك الفئة المنتقدة بدورها تتابع الأعمال الرمضانية.

وأضافت ذات المتحدثة قائلة: “نحاولو فهاد الشهر نكونو زوينين مكنآديوش الناس، وكنغيضوا البصر ديالنا إلا شفنا شي حاجة مكتعجبناش، كنعطيو نصيحة لكن بلطف، وماشي قدام الملء لأنها فضيحة..” وفق تعبيرها

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بأداء مميز.. الممثلة سلوى زرهان تتفوق على نفسها في “بنات الحديد”

بأداء مميز.. الممثلة سلوى زرهان تتفوق على نفسها في…

2024-03-20 / 15:26
Photo of الممثلة حلا شيحة: “ارتديت النقاب للتقرب من الله.. والقرار صدم عائلتي”

الممثلة حلا شيحة: “ارتديت النقاب للتقرب من الله.. والقرار…

2024-03-20 / 12:12
Photo of في أولى حلقات “الشياطين لاتتوب”.. ربيع القاطي يبدع في شخصية “الراقي”

في أولى حلقات “الشياطين لاتتوب”.. ربيع القاطي يبدع في…

2024-03-20 / 10:28
Photo of أحذية مستوحاة من تصاميم “البلغة المغربية”.. نشطاء يتهمون “بالنسياغا” بالسرقة

أحذية مستوحاة من تصاميم “البلغة المغربية”.. نشطاء يتهمون “بالنسياغا”…

2024-03-20 / 09:40
Photo of تامر حسني يقيم حفل سحور رمضاني ويعلق: “بحتفل ببسومة القمر”

تامر حسني يقيم حفل سحور رمضاني ويعلق: “بحتفل ببسومة…

2024-03-19 / 16:21
Photo of تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي” للمهنة

تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي”…

2024-03-19 / 15:33
Photo of بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى التمثيل

بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى…

2024-03-19 / 12:51
Photo of الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب صوتي”

الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب…

2024-03-19 / 11:35
Photo of “ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه”

“ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون…

2024-03-19 / 09:56
Photo of مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

2024-03-18 / 15:08

‫42 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق