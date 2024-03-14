سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

2024-03-14 / 11:48
0
هبة بريس - القسم الفني

ردت الفنانة سحر الصديقي، على رافضي متابعة الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، والداعين الى استغلال هذا الشهر للصلاة والعبادة.

وقالت سحر في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري بحسابها في موقع “انستغرام”: “بالنسبة للناس لي كيقولو حنا ممسالينش نتفرجو حيت كنستغلو هاد الشهر باش نتقربو من الله ونصليو التارويح، حنا مكنبزوش عليك تفرجو فينا”

وأكدت سحر أنها كغيرها من المغاربة والمسلمين تستغل هذا الشهر الكريم للصلاة والعبادة، لكن هذا لا يمنع من متابعة بعض الأعمال الفنية والترويج لها، مشيرة الى أن تلك الفئة المنتقدة بدورها تتابع الأعمال الرمضانية.

وأضافت ذات المتحدثة قائلة: “نحاولو فهاد الشهر نكونو زوينين مكنآديوش الناس، وكنغيضوا البصر ديالنا إلا شفنا شي حاجة مكتعجبناش، كنعطيو نصيحة لكن بلطف، وماشي قدام الملء لأنها فضيحة..” وفق تعبيرها

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

2024-03-14 / 11:27
Photo of بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

2024-03-14 / 11:08

إحتجاج لدى “الهاكا” بعد إساءة سلسلة رمضانية لصورة الأساتذة

2024-03-13 / 20:10
Photo of فنانة مصرية: حلمت برسول الله ينادي هذا الفنان

فنانة مصرية: حلمت برسول الله ينادي هذا الفنان

2024-03-13 / 16:23
Photo of شيرين: أتعرض للسرقة منذ 25 سنة وحاولت إنهاء حياتي

شيرين: أتعرض للسرقة منذ 25 سنة وحاولت إنهاء حياتي

2024-03-13 / 13:46
Photo of ” أولاد ايزة”.. مسلسل يحتقر رجل التعليم أم يُكسّر جدار التعتيم؟

” أولاد ايزة”.. مسلسل يحتقر رجل التعليم أم يُكسّر…

2024-03-13 / 11:35
Photo of القنوات المغربية في رمضان.. استحسان لغياب “الكاميرا الخفية” و استياء من “حموضة السيتكومات”

القنوات المغربية في رمضان.. استحسان لغياب “الكاميرا الخفية” و…

2024-03-13 / 10:20
Photo of خسر مليون مُتابع.. هجوم حاد على تامر حسني والسبب غزة

خسر مليون مُتابع.. هجوم حاد على تامر حسني والسبب…

2024-03-12 / 20:12
Photo of الممثلة رباب كويد تعلن دخولها القفص الذهبي

الممثلة رباب كويد تعلن دخولها القفص الذهبي

2024-03-12 / 13:04
Photo of الفنان أحمد الفيشاوي: أتلقى العلاج النفسي منذ 27 سنة

الفنان أحمد الفيشاوي: أتلقى العلاج النفسي منذ 27 سنة

2024-03-12 / 12:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق