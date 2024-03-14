سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

هبة بريس - القسم الفني

ردت الفنانة سحر الصديقي، على رافضي متابعة الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، والداعين الى استغلال هذا الشهر للصلاة والعبادة.

وقالت سحر في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري بحسابها في موقع “انستغرام”: “بالنسبة للناس لي كيقولو حنا ممسالينش نتفرجو حيت كنستغلو هاد الشهر باش نتقربو من الله ونصليو التارويح، حنا مكنبزوش عليك تفرجو فينا”

وأكدت سحر أنها كغيرها من المغاربة والمسلمين تستغل هذا الشهر الكريم للصلاة والعبادة، لكن هذا لا يمنع من متابعة بعض الأعمال الفنية والترويج لها، مشيرة الى أن تلك الفئة المنتقدة بدورها تتابع الأعمال الرمضانية.

وأضافت ذات المتحدثة قائلة: “نحاولو فهاد الشهر نكونو زوينين مكنآديوش الناس، وكنغيضوا البصر ديالنا إلا شفنا شي حاجة مكتعجبناش، كنعطيو نصيحة لكن بلطف، وماشي قدام الملء لأنها فضيحة..” وفق تعبيرها

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp