بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

هبة بريس_ الرباط

في سياق الجدل القائم والرسائل المبطنة التي حاول مسلسل ” أولاد ايزة” تمريرها عبر قناة عمومية تزامنا وموائد الافطار، تحقيرا وتطاولا على رجال ونساء التعليم، تحول الفضاء الأزرق إلى منصة للنقاش الهادف والحاد ردا على هذا الاستهداف الذي طال أسرة التعليم، وانتشرت بالموازاة مع ذلك قصاصات تستنكر الطريقة والصورة التي بدى عليها رجل التعليم من خلال لباسه وطريقه حديثه والتي اعتبرها كثيرون إساءة مباشرة لهذه الفئة، متسائلين عن الأهداف من وراء تمريرها، ومطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها…

حدثٌ فرض نفسه، وتفاعلت معه بعض النقابات التعليمية التي دخلت على خط المواجهة عبر توجيه رسائل احتجاجية إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي والبصري.

وفي هذا السياق توصلت هبة بريس، بنسخة من بيان استنكاري ورسالة احتجاج وجهها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخصوص الإساءة لرجال ونساء التعليم في إحدى الأعمال الفنية على قناة عمومية.

وقال الاتحاد في رسالته إن الأسرة التعليمية عموما تفاجأت بالإساءات المتكررة والاستهداف المباشر للمكانة الاعتبارية والرمزية لرجال ونساء التعليم، من خلال أحد الاعمال (الفنية) التي تبث على القناة الأولى خلال شهر رمضان المبارك، حيث عمد القائمون على هذه السلسلة إلى تصوير رجل التعليم في شخصية موغلة في الإسفاف و العته والميوعة سواء على مستوى المظهر الخارجي أو البناء الحواري للشخصية، ما يكرس للإساءة الممنهجة في حق رجال ونساء التربية والتعليم، والتأثير السلبي في المخيال الجمعي لعموم شرائح المجتمع، عبر وسائل الاعلام العمومي الموجهة لبيوت الأسر المغربية ومختلف شرائح المجتمع، والممولة من جيوب دافعي الضرائب.

وأضاف الإتحاد أنه وفي الوقت الذي كان من المفروض فيه الاعلاء من مكانة رجال ونساء التعليم وتبويئهم القيمة الرمزية والاعتبارية التي يستحقونها، باعتبارهم الفئة المؤتمنة على تكوين وتربية الناشئة التي تشكل أساس المستقبل، أبى القائمون على هذا العمل إلا أن يعاكسوا التيار ويستثمروا في التفاهة على حساب من كاد أن يكون رسولا، مطالبا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتوقيف هذا العمل المسيء.

وفي ذات السياق، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تضامنه المطلق مع كافة رجال ونساء التعليم، وإشادته بالتضحيات والمهام الأساسية التي يؤدونها خدمة للناشئة ولمستقبل الوطن، مستنكرا الاستهداف المستمر لرجال ونساء التعليم سواء عبر وسائل الاعلام العمومية أو غيرها، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التدخل من أجل حماية وصيانة كرامة نساء ورجال التعليم، والتصدي لمحاولات الإساءة للمدرسة العمومية والمنظومة التربوية بشكل عام.

ويشار أن خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سبق وأن وجه في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تحسين صورة المدرسة العمومية في الإعلام العمومي.

وقال السطي: إن الإعلام العمومي ساهم في رسم صورة المدرسة العمومية ورجال ونساء التربية والتكوين في أذهان الرأي العام، وهو ما يقتضي الحرص على توفير ضمانات كافية لتقديم صورة إيجابية عن المدرسة العمومية ورجال ونساء التربية والتكوين، ليساهم الإعلام العمومي في تخفيف حدة الاحتقان الذي عرفه الفضاء التربوي في الشهور الأخيرة، من خلال تجنب رسم صور نمطية سلبية عن هيئة التربية والتكوين والمدرسة العمومية لتصفية الأجواء وإعادة العلاقات الإيجابية داخل هذا الفضاء لتكريس الاحترام والتقدير.

وتساءل وساءل السطي عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع لتجنب بث صور نمطية سلبية حول المدرسة العمومية ورجال ونساء التربية والتكوين، وكذا الجهود التي ستبذلها لتحقيق التكامل بين المنظومتين الإعلامية والتربوية لخدمة المدرسة المغربية وتحسين صورتها حتى تقوم بدورها على أحسن وجه.

ويذكر أنه مع أولى حلقاته، خلق المسلسل الرمضاني ” أولاد ايزة” الذي تبثه القناة الأولى، جدلا واسعا وانتقاذات كذلك، بين من اعتبره تنقيصا وتطاولا وتحقيرا لرجال التعليم، وبين من اعتبر الأمر يندرج في إطار تكسير الصمت عن واقع ظل مسكوت عنه ويتطلب معالجته كظاهرة..

المسلسل الذي يأتي في سياق الجدل الذي يصاحب الانتاجات الرمضانية مع كل شهر رمضان وما تخلفه من ردود أفعال بين من يصفها بالحموضة الزائدة والروتين السنوي الممل بذات الوجوه وبذات الأفكار بلا ابداع ولا تميز.

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