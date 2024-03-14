قبل ثلاث أشهر من عيد الأضحى.. المغرب يرفع وارداته من الأغنام والماعز الإسبانية

2024-03-14 / 13:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

رغم أن عيد الأضحى ما يزال بعيدا نسبيا، حيث تفصلنا عنه حوالي ثلاثة أشهر، غير أن المغرب رفع من واردته من الأغنام و الماعز القادمة من السوق الإسبانية.

و حسب معطيات نشرتها وسائل إعلام رسمية إسبانية، فقد استورد المغرب مؤخرا حوالي 25 ألف رأس من الغنم و الماعز الإسباني، تم تحميلها في شاحنات و نقلها عبر موانئ المغرب لوجهات متعددة في المملكة.

و يروم المغرب من خلال هذا القرار تفادي الأزمة التي قد تقع في حالة كان الطلب أكبر من العرض، علما أن الحكومة سبق و أكدت بأن مجهودات جبارة بذلت ليكون القطيع الوطني كافيا هذا العام.

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