الجواهري يستجيب لموظفي بنك المغرب و دار السكة بالزيادة في أجورهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب لقاءا مع ممثلي الأطر و المستخدمين التابعين لبنك المغرب و دار السكة بعد المشاكل الأخيرة التي وقعت لتدارس عديد النقاط بخصوص ملفهم المطلبي.

و حسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر الجواهري الاستجابة ضمنيا لمطالب المحتجين عبر الاتفاق على زيادة مرتقبة في أجور الأطر و المستخدمين التابعين لبنك المغرب و دار السكة.

و لم يتم تحديد قيمة الزيادة بشكل واضح، حيث تم الاكتفاء بوضع شروط معينة للاستفادة من نسبة محددة في الزيادة، في انتظار جلسات أخرى للتفصيل في باقي النقاط المطلبية.

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