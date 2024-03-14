بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

2024-03-14 / 11:08
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هبة بريس - متابعة

خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته، بعد الانتقادات التي انهالت عليه بسبب ظهوره في إعلان شركة “شيبسي” .

وأكد الفنان المصري في منشور له عبر حسابه في منصة “إكس”، أمس الأربعاء، أنه “داعم للقضية الفلسطينية منذ 20 عاماً”، لافتا إلى أنه متعاقد مع الشركة منذ عامين وهذا هو ثالث إعلان له معها.

وقال: “أنا على قوة الشركة (أي متعاقد معها) من سنتين قبل أي أحداث وده مش أول إعلان ده ثالث إعلان في عقدي”.

كما أوضح أنه وقع على عقد مكتوب فيه أن “شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل”، ناشرًا صورة البند المتعلق بتوصيف الشركة لتأكيد ذلك لجمهوره ومتابعيه.

وأضاف الفنان المصري أنه حين قرر أن يكون الوجه الإعلاني للشركة منذ سنتين، قرر ذلك لأنه “منتَج مصري وكل المصريين يحبونه، وهو من إنتاج المزارع المصرية، وأجيال كثيرة تربت عليه، وأن الشخص البسيط يستطيع أن يشتريه”، على حد قوله.

وختم بيانه بالقول إنّ إعلانه كان نابعًا من شعوره كمواطن مصري، وإن العقد ملزم له منذ عامين، مبينًا أنه أراد توضيح هذه المسائل للجميع، وإيصال الصورة الصحيحة عن الإعلان.

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