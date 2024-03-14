برشلونة يعلن إستقالة نائب لابورتا من منصبه

برشلونة يعلن إستقالة نائب لابورتا من منصبه

2024-03-14 / 10:10
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أعلن نادي برشلونة، صباح اليوم الخميس، عن استقالة إدوارد روميو، نائب الرئيس الاقتصادي.

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: “يعلن برشلونة أن السيد إدوارد روميو نائب الرئيس الاقتصادي، قدم استقالته إلى الرئيس خوان لابورتا، وقبل الرئيس الاستقالة وشكره على عمله على رأس الإدارة الاقتصادية”.

وأضاف البيان: “لقد تم التركيز على تطوير الخطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي تمكنت من عكس الوضع المالي للنادي، وسيتم تقديم التوضيحات قريبا”.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، سيظهر في مؤتمر صحفي مفاجئ خلال ساعات للحديث عن بعض التغييرات في هيكل إدارة النادي.

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