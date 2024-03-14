انخفاض حقينة السد المزود لبرشيد يدفع لقطع الماء عن الساكنة في عز رمضان

2024-03-14 / 10:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توصلت هبة بريس بشكايات عدة من ساكنة مدينة برشيد تتعلق بقطع الماء عن الصنابير طيلة الأسابيع الأخيرة في فترات يحتاج فيها المواطن للماء، و هي الأزمة التي تضاعفت بعد أن تقرر مواصلة قطع الماء في عز شهر رمضان.

المكتب الوطني للماء و الكهرباء الذي يدبر قطاع الماء الشروب في مدينة برشيد اصدر بلاغا توضيحيا في الموضوع، و أكد أنه بسبب انخفاض حقينة السدود التي تزود مدينة برشيد بالماء فقد تقرر خفض الصبيب خلال عملية التزود طيلة شهر رمضان في الفترة ما بين السادسة صباحا و الواحدة زوالا، عوض الحادية عشر ليلا إلى السادسة صباحا التي كانت قبل رمضان.

هذا الأمر فاقم معاناة ساكنة المدينة التي تشتكي أصلا من جودة مياه الشرب في برشيد و التي تدفع أغلب سكان المدينة لاقتناء مياه الشرب المعدنية أو جلب مياه شرب من مناطق أخرى تتميز مياهها بمذاق أفضل، بالإضافة إلى أن ساكنة الطوابق العليا لا تصلها المياه أساسا لا في الفترات العادية و لا في فترات الذروة.

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